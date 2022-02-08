استبدال 142 مظلة طريق بأشجار في الأحساء

كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا، استهداف 54 محورا وطريقا رئيسيا لإزالة المظلات، واستبدالها بزراعة أشجار الظل في كل من مدن: الهفوف والمبرز والجفر والعمران والعيون، ورصد 164 مظلة، وجرى إشعار أصحابها بالإزالة لوجودها على خطوط التنظيم، تمت الاستجابة من أصحابها وإزالة 142 مظلة بشكل فوري، وجارٍ العمل على المظلات المتبقية، والانتهاء من تجهيز الأحواض الزراعية وشبكات الري في بعض المواقع تمهيدا للبدء في أعمال التشجير.

جودة الحياة

أضاف الملا أن مبادرة: «استبدلها بشجرة»، تهدف إلى حث المواطنين على استبدال مظلات السيارات بأشجار الظل، لأهمية ذلك في تعزيز أنسنة المدن وزيادة الغطاء النباتي، وتحقيقاً لأهداف برنامج جودة الحياة والمنبثق من رؤية المملكة 2030.

معالجة

أبان الملا، أن جهات الاختصاص، عالجت خلال الأشهر الـ 3 الماضية، أوضاع 7072 حاويات نظافة، و48451 متراً مربعاً من أرصفة الطرقات، ورفع 3057 من الحواجز الخرسانية، ومعالجة 57182 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وإزالة 5692 مترا مربعا من الكتابات المشوهة، ورفع 508 مركبات تالفة ومهملة، ورفع 361410 م3 من المخلفات الإنشائية، وصيانة 2782 عمود إنارة، وإعادة طلاء 140841 متراً طولياً من الأرصفة.

مليون ريال

بين الملا، أن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء، التي تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص، استمرت لمدة 3 أسابيع بمشاركة 10 قطاعات حكومية، و19 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص عملت في 59 موقعا، وطرحت 50 فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز جانب التطوع البلدي، فيما تُقدر الكميات المنفذة بالرفع والإزالة من المواقع المحددة ضمن الحملة بشكل تطوعي بـ 76541 ألف متر مكعب، من خلال تشغيل أكثر من 170 معدة وآلية من قبل القطاعات المشاركة، في حين بلغ مجموع ما تم رفعه وتنفيذه خلال ذات الفترة بشكل تطوعي بالإضافة إلى عقود النظافة والتشغيل الذاتي 143157 مترا مكعبا، وأن مجموع ساعات عمل المعدات التطوعية بلغ 18360ساعة على مدى 18 يومن، وبلغت القيمة الإيجارية للمعدات التي تم توفيرها تطوعيا 1071000 ريال.