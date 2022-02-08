7 أيام لإصدار تصاريح حفر الآبار بـ3 أنشطة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط تراخيص حفر الآبار لـ3 أنشطة في الأراضي الزراعية والاستخدام الصناعي والاستخدام البلدي، تتضمن تحديد طبيعة مقدم الطلب، والغرض من الاستخدام، مع تحديد موقع الأرض والموافقة على الشروط والتعهدات. كما حددت مدة استخراج التراخيص بجميع أنواعها بـ7 أيام عمل.



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