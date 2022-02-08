‬انطلق ملتقى برنامج «تمرير 1»، لتطوير الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات ببرنامج «تمهير» في «تعليم شرورة». ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات 153 متدربا ومتدربة، واستمر الملتقى يومين، وتنوعت محاوره وشملت لقاءات تعريفية، وعروضا تثقيفية، وورش عمل، ودورات تدريبية عن: ميثاق المهنة، والجدارات الوظيفية، وقواعد السلوك الوظيفي، والأخلاقيات الوظيفية، والاحترافية في المكاتبات الإدارية، والإرشاد الصحي، وقواعد السلامة المدرسية، بمشاركة قسم السلامة والصحة المدرسية.



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