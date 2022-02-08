إنجاز 65% من ممشى وادي نجران

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ممشى وادي نجران بالضفة الشمالية، بطول 3525 م.ط، ومساحة إجمالية 83.973 م2.
وبيّن أمين منطقة نجران المكلف، المهندس عبدالله دلبوح، أن الممشى يأتي ضمن جهود الأمانة في تعزيز معايير جودة الحياة التي تحقق تطلعات المجتمع.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس جابر آل نصيب، أن نسبة الإنجاز في المشروع 65%.
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