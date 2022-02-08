صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن دوريات الأمن بمدينة الدمام تمكنت من إحباط محاولة تحويل 666.300 ريال بطرق غير مشروعة إلى خارج المملكة، والقبض على المتهمين، وهم مقيمان من الجنسية البنجلاديشية وآخران من الجنسية الهندية، ومواطن تستر عليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على بنجلاديشيين وهندي حاولوا تهريب 666 ألفا للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.