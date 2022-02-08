مدني الرياض: إصابة شخص في حادث وميض لحظي

إزالة 457 لوحة مخالفة من شوارع مكة أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، عدداً من اللوحات الإعلانية المخالفة في الطرق الرئيسية، ضِمن نطاق البلديات... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 07 رجب 1443 هـ 07 رجب 1443 هـ

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