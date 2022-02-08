القبض على مقيم يهدد المارة بقطعة حديدية

صرّح المُتْحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات، حيث تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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