شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «وزير الشؤون البلدية» يدشن المركز البلدي لمراقبة المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التحوّل من المراقبة التقليدية إلى الرقمية

- تحليل البيانات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، المركز البلدي لمراقبة المدن، الذي يسهم في رفع كفاءة أداء المدن، ودعم الأمانات بالمعالجة الاستباقية لتحسين جاذبية المشهد الحضري ومعالجة مسببات التشوهات البصرية.

وقال "الحقيل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : " هذا التحوّل من المراقبة التقليدية إلى الرقمية، يسرّع عجلة خدمة المواطنين والزوّار، ويؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، بناء على البيانات التي تُحلّل باستمرار عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأكد: " نسعى أنا وزملائي في القطاعات البلدية إلى تطوير خدماتنا باستمرار بما يليق بتطلّعات قيادتنا، وخدمة أهلنا في كافة مناطق المملكة".