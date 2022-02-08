شكرا لقرائتكم خبر فرش 12 ألف سجادة أكريلك بساحات المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس 12 ألف سجادة من نوع «الأكريلك» في ساحات المسجد النبوي صنعت محليا على أيدي كفاءات وطنية وبمواصفات فنية دقيقة وشروط خاصة، بصنع أفضل أنواع السجاد في العالم؛ لينعم الزوار والمصلون بالراحة عند توافدهم إلى المسجد النبوي الشريف. فيما ترجمت رئاسة شؤون الحرمين، بإشراف الإدارة الرقمية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية كتاب «ومضات مضيئة من منبر الحرمين الشريفين» إلى ثلاث لغات تتمثل في الإندونيسية والأوردية والفرنسية. ويتضمن الكتاب مجموعة من خطب ودروس أئمة الحرمين الشريفين، كما تحتوي الترجمة على مواضيع الأمن الفكري وسبل تحقيقه. وأكد السديس أن الكتاب في الأساس تتويج لمواضيع الأمن الفكري، والمستقى من دروس وخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي لكي تصل إلى أكبر عدد من المسلمين في بقاع العالم للناطقين بغير اللغة العربية، والتي من شأنها الإسهام في نشر رسالة الحرمين الشريفين في شتى بقاع العالم. مزايا السجاد المصنع لساحات المسجد النبوي:





يتميز بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد



كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته



ثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر



يحتوي على شريحة الكترونية على كل سجادة تقرأ بوسائل (RFID)



ترتبط الشريحة بنظام الكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها



حصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي «باركود»



معرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته



كانت هذه تفاصيل خبر فرش 12 ألف سجادة أكريلك بساحات المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.