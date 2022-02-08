شكرا لقرائتكم خبر فريق متخصص يبحث حماية الأشجار المهددة بالانقراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل حماية الأشجار المهددة بالانقراض والعمل على إعادة إكثارها، ناقش مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني، مع فريق علمي بحثي تابع للوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ‏وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، ‏الدراسة الميدانية لبعض الأشجار والشجيرات البرية ‏بالنفود والجبال والسهول المهددة بالانقراض في المملكة. ‏ وتأتي زيارة الفريق أمس الأول للمنطقة، ‏بغرض جمع النباتات البرية ‏التي تشتهر بها والتعرف عليها ‏ودراستها وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة ‏تنميتها بهذه المواقع، وكذلك عمل البحوث اللازمة للحفاظ عليها ‏لتكون بمثابة مرجع للباحثين والمهتمين بالدراسات النباتية وتصنيفها، إضافة إلى جمع بعض بذور النباتات ‏البرية وتصوير الأشجار المهددة بخطر الانقراض للعمل على إعادة إكثارها ودراستها في المحميات الطبيعية ‏فضلا عن أماكن نموها الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ‏



كانت هذه تفاصيل خبر فريق متخصص يبحث حماية الأشجار المهددة بالانقراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.