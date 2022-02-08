شكرا لقرائتكم خبر فريق متخصص يبحث حماية الأشجار المهددة بالانقراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي زيارة الفريق أمس الأول للمنطقة، بغرض جمع النباتات البرية التي تشتهر بها والتعرف عليها ودراستها وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة تنميتها بهذه المواقع، وكذلك عمل البحوث اللازمة للحفاظ عليها لتكون بمثابة مرجع للباحثين والمهتمين بالدراسات النباتية وتصنيفها، إضافة إلى جمع بعض بذور النباتات البرية وتصوير الأشجار المهددة بخطر الانقراض للعمل على إعادة إكثارها ودراستها في المحميات الطبيعية فضلا عن أماكن نموها الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق متخصص يبحث حماية الأشجار المهددة بالانقراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.