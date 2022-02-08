شكرا لقرائتكم خبر إزالة مباسط عشوائية في جبل ثور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بالوكالة رصدت خلال الجولات الرقابية بالعزيزية، تعديات جزئية في جبل ثور غير نظامية، تمثلت في المباسط العشوائية ومبان حجرية إضافة إلى خزان أرضي، مشيرة إلى إزالتها إزالة كلية، ومصادرة وإتلاف أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
وأكدت أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.
ونوهت إلى أنها تسعى مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي موقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعية الجميع بالإبلاغ عن أي تعد أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.
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