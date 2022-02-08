شكرا لقرائتكم خبر توقيع عقد لصيانة طرق المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير طرق المشاعر المقدسة، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة أمس عقدا لصيانة طرق المشاعر المقدسة مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في مجال المقاولات العامة بمبلغ 7.044.037.50 ريالا، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وجميع الرسوم والضرائب، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وأنجزت الأمانة أخيرا عددا من المشاريع في المناطق التابعة لها، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترات القادمة التي سيكون لها أثر كبير في تطوير الخدمات.

من جهة أخرى أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، لوحات إعلانية مخالفة في الطرق الرئيسة ضمن نطاق البلديات الفرعية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأوضحت وكالة البلديات أنه تم تنفيذ حملة رقابية موسعة لإزالة اللوحات الإعلانية والتجارية المشوهة للمنظر العام والمخالفة للأنظمة البلدية، مبينة أنه تم إزالة 457 لوحة تجارية مخالفة في الطرق الرئيسة في نطاق بلديتي العمرة والشوقية الفرعية، إضافة إلى رفع مخلفات البناء ونتائج الحفر المشوهة للمنظر العام.

كما رفعت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة 88 سيارة مهملة وهياكل تالفة ومتعطلة من المحاور والشوارع الرئيسة ضمن النطاق الإشرافي لبلديات العزيزية والعتيبية والمعابدة والجموم الفرعية، وذلك بعد إشعار ملاكها.