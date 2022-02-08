شكرا لقرائتكم خبر خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بتطبيق «اعتمرنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه وزارة الحج والعمرة مستقبلا إلى إضافة خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بتطبيق «اعتمرنا»، يستطيع من خلالها المستفيد إضافة أحد المرافقين إذا كان أحدهم لا يستطيع الذهاب لوحده ويحتاج عربة، فضلا عن إمكانية طلب بعض الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات في المسجد الحرام.

وأوضح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط ردا على أحد الاستفسارات في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الأول «مكة في قلب العلوم»، والذي نظمته جامعة أم القرى أمس برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم الفئات التي وضع لها خيار من الخيارات في التطبيق، مضيفا «صحيح أثناء تسجيله في التطبيق لا توجد خدمات مباشرة تقدم له، ولكن من باب الإحصاء وإعطاء معلومة للمشغلين داخل الحرم عن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيؤدون العمرة في ذلك اليوم».

وقال «نعمل مع الجهات المختصة رئاسة الحرمين الشريفين وقوى أمن الحرم، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على إيجاد خدمات إضافية تضاف في المستقبل القريب لتطبيق اعتمرنا»، لافتا إلى أن تطبيق اعتمرنا خدم أكثر من 17 مليون شخص. وبين أن عدد التطبيقات والتصاريح الصادرة من خلال التطبيق تجاوز 50 مليون تصريح موزعة ما بين العمرة والصلاة والزيارة.

خدمات ستعمل الوزارة على إضافتها لذوي الاحتياجات في تطبيق اعتمرنا:







مرافق مع المستفيد



تخصيص مكان للصلاة في المسجد الحرام



إحصاءات المستفيدين من خلال تطبيق اعتمرنا:

عدد تصاريح العمرة:

17,248 مليون تصريح

عدد تصاريح الصلاة في المسجد الحرام:

27,293 مليون تصريح

السلام على النبي عليه السلام:

3,566 ملايين تصريح

الصلاة في الروضة الشريفة:

2,674 مليون تصريح