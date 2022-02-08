شكرا لقرائتكم خبر دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الالكترونية البالغة إيراداتها 3 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على تقديم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعما ماليا للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الالكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغا قدره 3 ملايين ريال. كما وافق على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

وفي مستهل الجلسة، تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى في المجالات كافة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض إثر ذلك عددا من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

وجدد المجلس ما أكدته المملكة خلال الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من التزامها الراسخ واهتمامها بمكافحة الإرهاب، والعمل مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، انطلاقا من الشراكة الرائدة والمستمرة في الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة.

وعد ما اشتمل عليه المؤتمر التقني الدولي في نسخته الأولى التي عقدت بالرياض، من إطلاق مبادرات واستثمارات تجاوزت 6.4 مليارات دولار، تجسيدا للجهود المستمرة من المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي؛ لتحقيق الفائدة والتقدم للعالم أجمع، ولتعزيز الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز الوطني للتنافسية، واتخذ ما يلزم حيالها.