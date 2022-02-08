القيادة تعزي في وفاة حمد الصباح ورئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، في وفاة الشيخ حمد الصباح، رحمه الله.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بدر خالد السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما عزى خادم الحرمين الشريفين، رئيسة الجمهورية الهيلينية كاترينا ساكيلاروبولو، في وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق كريستوس سارتزيتاكيس.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

فيما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت في وفاة الشيخ حمد الصباح - رحمه الله -.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمد بدر خالد السلمان الصباح - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما عزى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح في وفاة الشيخ حمد الصباح - رحمه الله -.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بدر خالد السلمان الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما عزى ولي العهد رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق كريستوس سارتزيتاكيس.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كريستوس سارتزيتاكيس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».