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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 7 مهام للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه أمس، بهدف إنشاء نظام راقبة شامل وتطوير برنامج وطني للتبليغ عن الحوادث والإصابات وتنمية القدرات والموارد في مجال السلامة والصحة المهنية. ويرأس المجلس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونائب الوزير نائبا للمجلس. مهام المجلس





مراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.



تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة به وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات.



تنمية القدرات والموارد في مجال السلامة والصحة المهنية.



إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.



تطوير وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.



مراجعة التقارير الدورية بالسلامة والصحة المهنية.



تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم.





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