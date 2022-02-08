أمير مكة يتسلم تقريرا عن أعمال فرع الإفتاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مفوض الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الدكتور محمد بازمول، يرافقه مدير الفرع بالمنطقة شاكر الزهراني. وتسلم الفيصل تقريرا عن أعمال الفرع، ومن أبرزها التوعية وخدمة زوار بيت الله الحرام وتثقيفهم في أمور دينهم. وفي ختام اللقاء قدم مفوض الإفتاء لسموه هدية من مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ.

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