ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة يستعرضان الفرص الواعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، أمس، برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها. كما جرى استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.

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