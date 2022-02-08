شكرا لقرائتكم خبر تدشين المرحلة الثالثة من برنامج الابتعاث بهيئة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أخيرا المرحلة الثالثة من برنامج العلا للابتعاث، في حفل أقيم بفرع جامعة طيبة بالعلا.

وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن عدد الطلبة المقبولين فيه وبلغ نحو 300 شاب وفتاة، في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، لابتعاثهم في التخصصات التي تلبي رؤية وأهداف الهيئة في تطوير المحافظة، كالسياحة والضيافة والزراعة والتاريخ وعلم الآثار والفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتصميم والتخطيط الحضري وإدارة المرافق والخدمات وإدارة التواصل، في جامعات مرموقة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

ويخضع الطلاب والطالبات - الذين تم قبولهم بداية من 6 فبراير - إلى برنامج إعدادي مدته من 6 إلى 8 أشهر في معهد العلا للغات، يتضمن برنامجا مكثفا لتعلم اللغة، إضافة إلى ورش عمل تهدف إلى تطوير المهارات اللازمة التي تساعدهم للتأقلم في بلد الابتعاث، كما ستتاح لهم فرصة التواصل مع الطلاب الذين عادوا من الابتعاث للاستفادة من تجاربهم.

ويرتكز برنامج العلا للابتعاث على تطوير القدرات وصنع القادة، وذلك قبل السفر لبلد الابتعاث، وخلال الدراسة الأكاديمية، وصولا للتدريب والحصول على الشهادات المهنية بعد إتمام الدراسة، كما أن اختيار دول الابتعاث تم بناء على أفضل الكليات عالميا في التخصصات المستهدفة.

وقال رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الهيئة محمد الشمري: إن الهيئة تحرص على إشراك أبناء وبنات الوطن في العلا كونهم جزءا مهما من عملية التطوير، لذا نحرص من خلال برنامج العلا للابتعاث على تمكين المبتعثين والمبتعثات عبر إكسابهم المهارات والشهادات العلمية من أفضل الجامعات العالمية التي تضمن لهم فرصة المنافسة في سوق العمل، ودائما تحرص الهيئة على الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق النمو المستدام الذي من شأنه أن يحفز الابتكار في الأعمال، إضافة إلى خلق تجارب مختلفة لأهالي المحافظة ليكونوا شركاء فاعلين في تشكيل مستقبل العلا.