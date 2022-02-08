اتفاقية لدعم المبادرات الخاصة بالتراث الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إثراء وريادة الفنون التقليدية وتمكين القدرات الوطنية ورعاية المبادرات الخاصة بالتراث الرقمي، وقع المعهد الملكي للفنون التقليدية أمس مذكرة تفاهم مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية في مقر المعهد، بحضور مدير المعهد المكلف الدكتورة سوزان اليحيى والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا المهندس ماجد الحيسوني. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج حسب خبرات الشركة.

كما تتضمن هذه الاتفاقية رعاية ودعم وتطوير مشاريع مستفيدي المعهد (الطلاب، الحرفيين، الكنوز الوطنية) من مختلف أنحاء المملكة لتمكين القدرات الوطنية للحفاظ على ريادة الفنون التقليدية من خلال تقييم مستوى الحرفيين في الحرف التي يغطيها المعهد لتأهيلهم للحصول على تمويل من الشركة، ورعاية المناسبات والفعاليات الترويجية التي من شأنها زيادة الوعي والتقدير للفنون والثقافة المحلية.

واطلع وفد شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية خلال جولته على دور المعهد في إحياء الفنون التقليدية ورعايتها، والخدمات التعليمية التي يقدمها للمجتمع.