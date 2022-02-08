اتفاقية لدعم المبادرات الخاصة بالتراث الرقمي

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كما تتضمن هذه الاتفاقية رعاية ودعم وتطوير مشاريع مستفيدي المعهد (الطلاب، الحرفيين، الكنوز الوطنية) من مختلف أنحاء المملكة لتمكين القدرات الوطنية للحفاظ على ريادة الفنون التقليدية من خلال تقييم مستوى الحرفيين في الحرف التي يغطيها المعهد لتأهيلهم للحصول على تمويل من الشركة، ورعاية المناسبات والفعاليات الترويجية التي من شأنها زيادة الوعي والتقدير للفنون والثقافة المحلية.
واطلع وفد شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية خلال جولته على دور المعهد في إحياء الفنون التقليدية ورعايتها، والخدمات التعليمية التي يقدمها للمجتمع.
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