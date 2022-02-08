شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت العمادة أنه للاطلاع على البرامج وشروط القبول والمقابل المالي يمكن زيارة الموقع (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836) والتقديم من خلال بوابة القبول الالكتروني (https://dgs.ksu.edu.sa/).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.