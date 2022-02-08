فتح القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود عن فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية «دبلوم عالي ـ ماجستير ـ دكتوراه» للعام الجامعي 1444هـ - 2022م ابتداءً من الأحد 26 / 7 / 1443هـ الموافق 27 / 2 / 2022م إلى الاثنين 11 / 8 / 1443هـ الموافق 14 / 3 / 2022م. وأوضحت العمادة أنه للاطلاع على البرامج وشروط القبول والمقابل المالي يمكن زيارة الموقع (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836) والتقديم من خلال بوابة القبول الالكتروني (https://dgs.ksu.edu.sa/).



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