تحفيز طلاب المتوسطة والثانوية على استثمار مهاراتهم الإنتاجية بريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل تنفذ وزارة التعليم أنشطة تثقيفية وتدريبية وتنافسية في مجال ريادة الأعمال لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وبرامج التربية الخاصة، والمدارس السعودية في الخارج، وذلك ضمن مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام «ريادي»، والذي يقام خلال الفترة من 5 رجب الحالي وحتى 16 رمضان المقبل؛ إلى جانب دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويهدف مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام «ريادي» إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وكذلك تعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، إضافة إلى تحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم.

ويشمل المشروع أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى التدريب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية (مهارات ريادي)، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن «أولمبياد ريادة الأعمال» لتحدي الأفكار والأفلام الريادية، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.

ويضم المشروع مسابقات ومشروعات تنفذ عبر منصة ريادي الافتراضية، في التقنية والحاسوب والهواتف الذكية، وما تشمله من برامج وتطبيقات، والتصاميم الفنية كالتصوير والبطاقات وعمليات المونتاج والدعاية والإعلان، وكذلك الصناعات الغذائية بمنتجاتها المختلفة، والأعمال اليدوية الفنية والتشكيلية للاستفادة من المهارة اليدوية في الإنتاج الحرفي، إلى جانب مشاريع التجارة الالكترونية.

وتمنح الوزارة جوائز لأفضل المدارس والطلاب والطالبات المتميزين في ابتكار المشاريع الإنتاجية الريادية، وكذلك منتجي الأفلام والوسائط ذات الطابع الريادي، ومنحهم أوسمة «أولمبياد ريادة الأعمال» وشهادات تقدير، وجوائز عينية، كما تمنح أوسمة لأفضل الميسرين لمشروع ريادة الأعمال في المدارس وإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

عن مشروع ريادة الأعمال في التعليم:

المستهدفون:







جميع طلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسط بالمدارس الحكومية والأهلية وبرامج التربية الخاصة والمدارس السعودية في الخارج



المجالات:





التقنية والحاسوب والهواتف الذكية



الأعمال اليدوية والفنية والتشكيلية



التصاميم الفنية



خطوط إنتاج محلية



الصناعات الغذائية



مشاريع متنوعة



أنشطة تثقيفية:





تنظيم ملتقى افتراضي في كل إدارة تعليم



كلمات للمعلمين والمعلمات



مشاركات لأولياء الأمور



تصاميم إنفوجرافيك



مقاطع مرئية



لوحات ورسائل



منشورات لوسائل التواصل الاجتماعي



استضافة رواد أعمال



سوق ريادي



فعاليات إبداعية



التدريب والمحاكاة:

الوزارة







ورشة تدريبية



مشرف ومشرفة من كل إدارة عامة



مشرف ومشرفة من كل إدارة تعليمية



إدارات التعليم



ورشتا تدريب متزامنتان عن بعد في كل إدارة تعليمية



45 معلما من كل إدارة



25 معلمة من كل إدارة



المدارس: