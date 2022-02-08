مواصفات قياسية لـ16 مجالا في المنتجات والأجهزة الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إعداد وتبني المواصفات القياسية وتبادل المرئيات حول مشاريع المواصفات الدولية أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بدء استقبالها لطلبات الانضمام لعضوية فرق عمل مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية للعام 2022. ودعت «الهيئة» الخبراء المختصين الراغبين في المشاركة في أعمال فرق العمل إرسال السيرة الذاتية وعنوان فريق العمل من خلال البريد الالكتروني لقسم مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية (MD.STANDARDSsfda.gov.sa )، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان. وتعمل فرق العمل على دراسة وتبني مواصفات قياسية في 16 مجالا (المنتجات النسيجية الطبية، ومواصفات الأجهزة الكهربائية في التطبيقات الطبية، ومواصفات الأجهزة الطبية لحقن إدخال المنتجات العلاجية والقساطر في جسم الإنسان، وأجهزة ومنتجات الأسنان، وأجهزة التخدير والتنفس، والأجهزة الطبية المزروعة، ووسائل منع الحمل الموضعية والحواجز الوقائية لمنع العدوى المنقولة جنسيا، وأجهزة ومنتجات البصريات، وأجهزة ومنتجات ذوي الإعاقة، وإدارة جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، والأجهزة المخبرية التشخيصية، وأجهزة الطب الصيني، والأطراف الصناعية وتقويم العظام، والمنتجات الحيوية والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، والمعلوماتية الصحية، وتعقيم منتجات الرعاية الصحية).

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