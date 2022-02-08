مهرجان الكليجا يتبنى 150 أسرة منتجة بالقصيم

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وشاركت «150» أسرة منتجة، لتوفير جزء من احتياجاتها الخاصة من خلال الاعتماد على المهارات التي تملكها، إذ تقوم بإنتاج وبيع ما تصنعه من المنزل، بهدف زيادة دخلها ورفع مستوى معيشتها.
وتبرز أهمية مشاريع الأسر المنتجة كونها مصدرا لاكتساب الدخل وسد الحاجة واكتساب الصنعة والمهارة والاكتفاء، كما أنها تمنح الفرصة للمرأة بالعمل من المنزل وتوفير فرصة عمل مثالية ومجزية.
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