تسجيل 3330 إصابة بكورونا وشفاء 3464 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 3330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 3464 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الساعات الـ 24 الماضية أن الحالات الحرجة بلغت 1069 حالة. وبينت الصحة أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 715,974



حالات التعافي 67,424



الحالات النشطة 32,771



إجمالي الوفيات 8959



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