أمير مكة يستقبل مفوض الإفتاء

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مفوض الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ الدكتور محمد بازمول، ويرافقه مدير الفرع بالمنطقة شاكر الزهراني. وتسلمّ الأمير خالد الفيصل تقريراً عن أعمال الفرع ومن أبرزها التوعية وخدمة زوار بيت الله الحرام وتثقيفهم في أمور دينهم. وفي ختام اللقاء قدّم مفوض الإفتاء للأمير خالد الفيصل هدية من مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.



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