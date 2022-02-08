الموافقة على تنظيم مجلس السلامة والصحة المهنية

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

تطوير العلاقات

وفي مستهل الجلسة، تناول مجلس الوزراء مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى في المجالات كافة.

تطورات الأوضاع الدولية

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المجلس استعرض إثر ذلك، عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من التزامها الراسخ واهتمامها بمكافحة الإرهاب، والعمل مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، انطلاقاً من الشراكة الرائدة والمستمرة في الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة.

المؤتمر التقني بالرياض

وعدّ المجلس، ما اشتمل عليه المؤتمر التقني الدولي في نسخته الأولى التي عقدت بالرياض، من إطلاق مبادرات واستثمارات تجاوزت (6.4) مليارات دولار، تجسيداً للجهود المستمرة من المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي؛ لتحقيق الفائدة والتقدم للعالم أجمع، ولتعزيز الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز الوطني للتنافسية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب المقدوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

- التباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم مجال الأرصاد الجوية.

- التباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- التباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين.

- الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع فرنسا.

- تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن لتكون على النحو الوارد في القرار.

- لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال.

- الموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.