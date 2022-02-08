شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وحوكمة.. تعرف على أدوار مجلس السلامة المهنية بعد الموافقة عليه عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

وتتضمن أبرز أدوار المجلس في مراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة به، وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات، وتنمية القدرات والموارد في مجال السلامة والصحة المهنية.

هذا بالإضافة إلى تطوير وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، ومراجعة التقارير الدورية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

وبرئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونيابة نائبه للعمل، يضمّ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية 15 عضوًا ممثلًا للجهات الحكومية ذات العلاقة.