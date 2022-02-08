شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. فتح بوابات سد وادي قنونا في 20 رجب لمدة 25 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تصريف 10 مليون متر مكعب تلبية لاحتياجات المزارعين

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه سيتم فتح بوابات سد وادي قنونا في 20 رجب لتصريف كمية 10 مليون متر مكعب لمدة 25 يوم.

ويأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير مجرى الوادي من اي عوائق.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.