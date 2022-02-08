تعيين أول مساعدة للرئيس للشؤون النسائية في المسجد النبوي

خطت المرأة في رئاسة الحرمين خطوة مهمة واستراتيجية لتمكينها لخدمة القاصدات وزائرات المسجد النبوي حيث أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم، قرارًا تاريخيا بتعين الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي وهو المنصب الأول من نوعه في تاريخ وكالة المسجد النبوي.

السديس:ماضون في تمكين المرأة

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن تعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي يعد إحدى النقلات النوعية التي تحققها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة في تمكين المرأة لخدمة زائرات المسجد النبوي.

وتقلدت الدكتورة فاطمة التويجري منصب أستاذ الإدارة التربویة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة وتحمل البكالوريوس دراسات إسلامیة من كلیة التربیة بجامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن وماجستیر إدارة تربویة من جامعة الملك سعود وكان عنوان الأطروحة: الاحتیاجات التدریبیة لمدیرات المدارس المتوسطة والثانویة بالمملكة العربیة السعودیة..

وأوصى السديس جميع القيادات النسائية العاملة بالرئاسة إلى مواصلة جهودهم المباركة نحو مواصلة تطوير منظومة العمل النسائي بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وطرح المقترحات الهادفة والمبادرات والبرامج النوعية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للقاصدات، بما يتواءم مع أهداف رؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ( استثمار الكفاءات النسائية وتسخير دورهم لخدمة القاصدات ) وأشار السديس إلى مواصلة الرئاسة لاستثمار الكفاءات النسائية وتسخير دورهم في استكمال ما حققته المرأة في الحرمين الشريفين من نجاحات أسهمت في تقديم أرقى الخدمات وأجودها، والمضي قدماً في تنفيذ جميع الخطوات التطويرية التي قطعتها الوكالات النسائية في مجالات تمكين المرأة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للقاصدات وفق تطلعات ولاة الأمر – رعاهم الله – في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار جاء نظيرًا لجهودها في خدمة المسجد النبوي وزائريه، حاثًا على بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التويجري: خدمة القاصدات شرف لنا

من جهتها قدمت الدكتورة فاطمة التويجري شكرها وتقديرها للرئيس العام لتعيينها في هذا المنصب وقالت في تصريحات للمدينة «أعاهد الله على بذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوير الخدمات المقدمة لهن».

وأكدت الدكتورة التويجري أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة موضحة ستبذل كل ما في وسعها لخدمة القاصدات والزوار.