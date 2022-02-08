الغذاء والدواء: بدء استقبال طلبات الانضمام لعضوية فرق عمل المواصفات للأجهزة والمستلزمات الطبية

ودعت الهيئة الخبراء المختصين الراغبين في المشاركة في أعمال فرق العمل إرسال السيرة الذاتية وعنوان فريق العمل من خلال البريد الإلكتروني لقسم مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.
وتعمل فرق العمل على دراسة وتبني مواصفات قياسية في المجالات التالية (المنتجات النسيجية الطبية، ومواصفات الأجهزة الكهربائية في التطبيقات الطبية، ومواصفات الأجهزة الطبية لحقن إدخال المنتجات العلاجية والقساطر في جسم الإنسان، وأجهزة ومنتجات الأسنان، وأجهزة التخدير والتنفس، والأجهزة الطبية المزروعة، ووسائل منع الحمل الموضعية والحواجز الوقائية لمنع العدوى المنقولة جنسياً، وأجهزة ومنتجات البصريات، وأجهزة ومنتجات ذوي الإعاقة، وإدارة جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، والأجهزة المخبرية التشخيصية، وأجهزة الطب الصيني، والأطراف الصناعية وتقويم العظام، والمنتجات الحيوية والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، والمعلوماتية الصحية، وتعقيم منتجات الرعاية الصحية).
ويأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ التكامل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والمختصين في المجالات الطبية المختلفة، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول فرق عمل المواصفات القياسية من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنظمة التقييس الدولية ISO" "، أو مراسلة البريد الموضح أعلاه.
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