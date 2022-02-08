وأوضح التجمع الصحي أن الفحص المبكر حضي باهتمام نوعي, حيث جرى التوسع في فحص سرطان القولون ليكون بزيادة عن السابق 177%، و فحص سرطان الثدي كانت زيادته عن السابق بـ 120%، وجرى اكتشاف 109 حالات من غير تشخيص سابق، وزيادة فحص المسنين بما نسبته 373% عن السابق، كما حقق التجمع ما نسبته 90% من المعايير المتطلبة ليحصد على المركز الأول بالمملكة، وتقليل معدل البقاء في المستشفى بمقدار 1.9 يوم أقل مقارنة بالعام الماضي.
وتمكن التجمع الصحي بالأحساء من خفض معدل انتظار الجراحة بنسبة إلى 90%، والوصول إلى نسبة 0% بقاء بعد الجراحة فوق 5 أيام, وخفض نسبة التحويل للمستشفيات الأخرى بما نسبته 3.3% عن العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع السعة السريرية بتجمع الأحساء الصحي إلى 275 سريراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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