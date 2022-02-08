رفع السعة السريرية بتجمع الأحساء الصحي إلى 275 سريراً

رفع تجمع الأحساء الصحي الطاقة السريرية للمستشفيات إلى 275 سريراً جديداً, منها 197 للبالغين و 28 للأطفال و 50 للعناية المركزة.

وأوضح التجمع الصحي أن الفحص المبكر حضي باهتمام نوعي, حيث جرى التوسع في فحص سرطان القولون ليكون بزيادة عن السابق 177%، و فحص سرطان الثدي كانت زيادته عن السابق بـ 120%، وجرى اكتشاف 109 حالات من غير تشخيص سابق، وزيادة فحص المسنين بما نسبته 373% عن السابق، كما حقق التجمع ما نسبته 90% من المعايير المتطلبة ليحصد على المركز الأول بالمملكة، وتقليل معدل البقاء في المستشفى بمقدار 1.9 يوم أقل مقارنة بالعام الماضي.

وتمكن التجمع الصحي بالأحساء من خفض معدل انتظار الجراحة بنسبة إلى 90%، والوصول إلى نسبة 0% بقاء بعد الجراحة فوق 5 أيام, وخفض نسبة التحويل للمستشفيات الأخرى بما نسبته 3.3% عن العام الماضي.