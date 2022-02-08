إصدار وثيقة تنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة «تنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة» والتي قامت الهيئة من خلالها بتوفير قنوات ترددية عريضة النطاق، وتبني أساليب ترخيص حديثة للوصلات اللاسلكية الثابتة، وتحديد التوجهات لتمكين تطبيقات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) في المملكة. وتحدد الوثيقة التنظيمية النطاقات الترددية للوصلات اللاسلكية الثابتة وخطط توزيع قنواتها الترددية، وأساليب تراخيص الاستخدام في المملكة، بالإضافة الى الأحكام والضوابط الفنية والتنظيمية الخاصة باستخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة للنطاقات الترددية المحددة لتلك الاستخدامات. يشار إلى أن إعداد واعتماد الوثيقة التنظيمية جاء عقب طرحها لمرئيات العموم، وقياس احتياجات المستخدمين من الطيف الترددي في الوصلات اللاسلكية الثابتة، حيث تسعى "هيئة الاتصالات" من خلال الوثيقة إلى حوكمة استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة بما ينعكس على رفع كفاءة استخدام الطيف الترددي، وتمكين البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى رفع مستوى جودة خدمات الإنترنت في المملكة.



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