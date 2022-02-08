شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات ومباسط عشوائية في عزيزية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات والإدارة العامة للنظافة ومشاركة الجهات الأمنية، تعديات جزئية غير نظامية جرى إزالتها إزالة كلّية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بالوكالة رصدت خلال الجولات الرقابية بالعزيزية، تعديات جزئية في جبل ثور غير نظامية، تمثلت في المباسط العشوائية ومبانٍ حجرية إضافة إلى خزان أرضي، مشيرةً إلى إزالتها إزالة كلية، ومصادرة وإتلاف طنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدةً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكَّدت أنها تسعى مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي موقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعيةً الجميع بالإبلاغ عن أي تعدٍ أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.