شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 97 مخالفة للإجراءات الوقائية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة الطائف جهودها الرقابية لتعزيز امتثال الأنشطة والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والامتثال للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال جولات رقابية نفذتها فرق البلديات الفرعية والإدارات الاشرافية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية والتي نفذتها الفرق الميدانية تتابع تطبيق المرافق للإجراءات من خلال اعتماد تطبيق توكلنا لدخول الزوار للمرافق ووضع ملصقات التباعد الجسدي، والتقيد بلبس الكمامة، وغيرها من الإجراءات التي تحد من انتقال العدوى.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت أكثر من 8 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 13 الف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما تم ضبط أكثر من 97 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات.