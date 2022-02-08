شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الاحساء الصحي يرفع طاقته إلى 275 سرير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التوسع في فحص سرطان القولون بنسبة 177٪

رفع تجمع الأحساء الصحي الطاقة السريرية للمستشفيات بـ 275 سرير جديد مقسمة ب 197 للبالغين و28 للأطفال و50 عناية مركزة.

وأوضح التجمع الصحي أن الفحص المبكر حضي باهتمام نوعي حيث تم التوسع في فحص سرطان القولون ليكون بزيادة عن السابق 177٪، وفحص سرطان الثدي كانت زيادته عن السابق ب 120٪، هذا وتم اكتشاف 109 حالة من غير تشخيص سابق.

وأشار إلى ان رعاية المسنين لقيت اهتمام من التجمع الصحي بالأحساء حيث تم زيادة فحص المسنين بما نسبته 373٪ عن السابق، كما حقق التجمع ما نسبته 90٪ من المعايير المتطلبة ليحصد على المركز الاول بالمملكة. فيما تم تقليل معدلات بقاء المرضى في المستشفيات بمقدار 1,9 يوم أقل مقارنه بالعام الماضي.

ولفت إلى انه تم خفض معدل انتظار الجراحة بنسبه 90٪، والوصول إلى نسبه صفر بقاء بعد الجراحة فوق خمسة أيام. كما استطاع خفض نسبة التحويل للمستشفيات الاخرى بما نسبته 3,3٪ عن العام الماضي، كما تم رفع معدل ايصال الخدمات التخصصية لمراكز الرعاية الاولية.