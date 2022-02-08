شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات في انخفاض .. 417 إصابة أقل من الأمس بواقع 3330 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ 24 الماضية (3330) إصابة جديدة بفيروس كورونا و(3464) حالة تعافي, و(1069) حالة حرجة، وحالتي وفاة.

وبينت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (715974), وعدد حالات التعافي (674244)، والحالات النشطة (32771), فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى (8959) "رحمهم الله".

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).