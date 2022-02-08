شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للحياة الفطرية" يناقش "أضرار قرود البابون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ورشة تقييم بعنوان " أضرار قرود البابون"، وطرح فيها منسق الورشة محمد البوق بعض الحلول المتاحة لمشاكل القرود على المدى القصير، كعمليات التعقيم الجراحي، والكيماوي للذكور البالغة، والكيماوي للإناث البالغات، مؤكدًا أنها نجحت لمدة لا تقل عن 5 سنوات من خلال المتابعات الحقلية، وعن الحلول بعيدة المدى طرح تفعيل دور الأنظمة الداعمة عن طريق إصدار الأنظمة ودعمها، ومتابعة تنفيذها في حماية النفايات، وايقاف الاحتطاب، وتحديد استخدام المراعي ، وحظر تغذية القرود في محيط التجمعات السكانية.

وأوصى المشاركون في ورشة عمل "مشاكل قرود البابون في المملكة" على ضرورة إنشاء مراكز متخصصه لدراسات مشاكل القرود في المناطق التي تتواجد بها في المملكة، مع تحفيز المراكز البحثية على دراسة مشاكلها.