شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٥٤ ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية" بطبية مكة " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ العيادات الخارجية تشتمل على ٣ مباني ١ و٢ بالاضافة لمركز الاورام

_ عدد العيادات الاسبوعية بلغ ٨٨٢ عيادة بجميع التخصصات الطبية

استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكه الصحي اكثر من ٣٥٤٧٩٥ الف مستفيد عبر عياداتها الخارجية و العيادات الافتراضية لمرضاها والمستفيدين من خدماتها مع الاخذ بكافةالبروتوكولات و الاجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا لعام ٢٠٢١ الماضي.

وأوضح مدير ادارة العيادات الخارجية والطب الاتصالي يحى دبش أن العيادات الخارجية تشتمل على ٣ مباني ١ و٢ بالاضافة لمركز الاورام واجمالي عدد العيادات الاسبوعية بلغ ٨٨٢ عيادة بجميع التخصصات الطبية والتخصصية إضافة الى خدمة العيادات الافتراضية وتقوم هذه الخدمة للمرضى من خلال التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي سيقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة ، اضافة لاستحداث عيادات افتراضية باتصال مرئي يعتمد فيه على منصة اناة وصحتي بين الطبيب والمريض يخدم عدد من التخصصات في طب الاسرة الجلدية الاورام الخدمة الاجتماعية التخاطب التغذية العلاجية العلاج الطبيعي وقريبابإذن الله ستضاف تخصصات أخرى والهدف من ذلك توفير الوقت والجهد على المستفيدين والمنشأة في ظل استقبالها للعديد من المرضى من خارج مدينة مكة المكرمة.

وأضاف بأنه يشرف على وضع الخطة المتكاملة للعيادات الافتراضية ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة اتباعًا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، ويتم بعد ذلك صرف الدواء لهم وايصاله لمنازلهم عبر شركات الشحن مجانا.

وأبان "دبش" بأن استحداث مركز الخدمات التكاملية بالعيادات الخارجية كان له بالغ الاثر في تحسين تجربة المرضى والتي تعد أحد توصيات ومخرجات المجلس الاستشاري للمستفيدين من خدمات المدينة الطبية وذلك لانهاء معاناة المرضى والمستفيدين من قطع المسافات الطويلة بين اروقة المدينة الطبية.وتقوم رسالة ورؤية المركز على تكوين ثقافة جديدة للخدمات المقدمة لتحسين وتطوير تجربة المريض وصناعة التميز في تقديم خدمة جديدة للمستفيد بإتقان وجودة عالية

الجدير بالذكر أن المدينة الطبية استحدثت منذ اكتوبر العام الماضي ثلاث طرق لحجز المواعيد وطلب الادوية وكذلك اعادة صرفها والتي تكون عن طريق الاتصال الهاتفي او عن طريق تطبيق "منارة الصحة واخيرا عن طريق الموقع الالكتروني وايقاف استقبال الطلبات المباشرة ولذلك لتحسين جودة الخدمة وتماشياً مع الاجراءات الوقائية والاحترازية لفايروس كورونا.