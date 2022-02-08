شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 60 مخالفة «احترازية» بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 967 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 66 مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق أحدها بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز البلاغات «940»، 6 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا. وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وحرصت الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة. ودعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات «940» لمعالجتها.