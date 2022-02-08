حالات جديدة
كما أعلنت الوزارة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3747 حالة مؤكدة، وتعافي 4083 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1090 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 712644 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 670780 حالة، والحالات النشطة 32907، وتم إجراء 135.875 فحصا، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8957 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 9 ملايين جرعة تنشيطية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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