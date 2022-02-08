عاجل | 9 ملايين جرعة تنشيطية في المملكة

سجلت وزارة الصحة إعطاء 9.152.365 جرعة تنشيطية في المملكة من إجمالي 58.646.540 جرعة توزعت على 25.674.492 جرعة أولى و 23.819.683 جرعة ثانية، وحصل كبار السن على 1.937.568.

حالات جديدة

كما أعلنت الوزارة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3747 حالة مؤكدة، وتعافي 4083 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1090 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 712644 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 670780 حالة، والحالات النشطة 32907، وتم إجراء 135.875 فحصا، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8957 حالة.