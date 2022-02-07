107 وحدات سكنية لذوي الإعاقة 831 ملفا لمستفيدي الإسكان

أنهت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس تسليم 107 مستفيدًا ومستفيدة وحداتهم السكنية، «94 وحدة في المدينة الإنسانية و 13 الإسكان التنموي»، وذلك بالتعاون مع منصة الإسكان التنموي للحالات الأكثر احتياجًا، كما بلغ عدد المستفيدين المرفوع لهم في منصة الإسكان التنموي 1076 مستفيدًا ومستفيدة، وبلغت الزيارات التفقدية 40 زيارة، وبلغ عدد زيارات الصيانة المجانية 24 زيارة بالإضافة لعدد من المبادرات المقدمة للمستفيدين وكشف تقرير صادر عن الجمعية، عن عدد المعاينات المرفوضة للوحدات والتي تجاوزت 30 معاينة وبلغ عدد المعاينات المقبولة للوحدات من المستفيدين 13 معاينة.

وأشار التقرير إلى العديد من الاجتماعات التي تفذت عبر الأون لاين مع الإسكان التنموي، وكشف التقرير عدد المقبولين في من التملك بمنصة جود الإسكان، ومبادرة التأثيث التي قامت بها الجمعية بتأثيث العديد منازل من المعاقين والمعاقات.

من جانبه، بين المدير التنفيذي للجمعية حمد بن محمد الظاهري أن الجمعية على حملت على عاتقها شراكة مجتمعية مع منصة الإسكان التنموي لتوفير مسكن ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين احتياجهم السكني، وتدرس حاليًا 831 ملفًا لمستفيديها، لتحديد احتياجاتهم الأكثر حاجة فالأقل لفرزها ورفعها عبر منصة الإسكان التنموي، لمنحهم الوحدات السكنية الملائمة وفق معايير الحالات الخاصة بكل شخص من ذوي الإعاقة, مؤكدًا أن الملفات تُدرس بعناية من قبل لجان مخصصة لديها إطلاع كامل على ملفات المستفيدين، وحالتهم المادية لتحديد نسبة الاحتياج، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بتزايد مستمر.

خدمات وأرقام

13 وحدة سكنية

1076 مستفيدًا ومستفيدة

40 زيارة تفقدية

24 زيارة صيانة مجانية

30 معاينة مرفوضة

13 معاينة مقبولة