وأشار التقرير إلى العديد من الاجتماعات التي تفذت عبر الأون لاين مع الإسكان التنموي، وكشف التقرير عدد المقبولين في من التملك بمنصة جود الإسكان، ومبادرة التأثيث التي قامت بها الجمعية بتأثيث العديد منازل من المعاقين والمعاقات.
من جانبه، بين المدير التنفيذي للجمعية حمد بن محمد الظاهري أن الجمعية على حملت على عاتقها شراكة مجتمعية مع منصة الإسكان التنموي لتوفير مسكن ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين احتياجهم السكني، وتدرس حاليًا 831 ملفًا لمستفيديها، لتحديد احتياجاتهم الأكثر حاجة فالأقل لفرزها ورفعها عبر منصة الإسكان التنموي، لمنحهم الوحدات السكنية الملائمة وفق معايير الحالات الخاصة بكل شخص من ذوي الإعاقة, مؤكدًا أن الملفات تُدرس بعناية من قبل لجان مخصصة لديها إطلاع كامل على ملفات المستفيدين، وحالتهم المادية لتحديد نسبة الاحتياج، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بتزايد مستمر.
خدمات وأرقام
13 وحدة سكنية
1076 مستفيدًا ومستفيدة
40 زيارة تفقدية
24 زيارة صيانة مجانية
30 معاينة مرفوضة
13 معاينة مقبولة
كانت هذه تفاصيل خبر 107 وحدات سكنية لذوي الإعاقة
831 ملفا لمستفيدي الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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