ختام منتدى المدينة للمدن الذكية

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، حفل اختتام أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022، الذي نظمته هيئة تطوير المنطقة على مدى يومين بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في التقنية والحلول الرقمية على مستوى العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن المنتدى جمع قادة الفكر والخبراء في مجال المدن الذكية من جميع أنحاء العالم لمشاركة خبراتهم وتجاربهم في مكان، حيث تجتمع فيه التقنية بالسكينة، في سياق توجيه وتمكين القيادة بدعم جميع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تحقق بإدراج المدينة المنورة في المؤشر العالمي للمدن الذكية 2021 مؤخراً، وتحقيق أيزو بيانات المدن الذكية من المجلس العالمي لبيانات المدن في التبني المبكر لهذا المعيار، هو إحدى نتائج الدعم والتمكين.

ولفت إلى أن المنتدى يُهيئ الفرصة للتأمل في كيفية استخدام التقنية لخدمة سكان المدينة المنورة وزوارها، بالارتكاز على 3 أولويات رئيسية تشمل الالتزام بتحسين جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار، بالإضافة إلى ضمان تحقيق الاستدامة، وأخيراً وضع التقنية والابتكار في خدمة المدينة المنورة.

وكانت جلسات اليوم الختامي ضمن أعمال المنتدى شهدت مناقشة عدد من المواضيع، شملت الحديث عن منصات المدن الذكية بعنوان «الجميع للواحد والواحد للجميع» لاستعراض مفهوم منصات المدن وإنترنت الأشياء مع الحوسبة السحابية للوصول إلى مستقبل أفضل في المدن، واستعراض دور منصات المدن في اقتصاديات الابتكار وكيفية دعم المدن، وحظيت الجلسة بمشاركة كل من ياسر السعيد، نائب الرئيس، AWS IOT في أمازون، وألبرت سيوبرز، مدير عام الإستراتيجية العالمية Smart X في أتوس، ولاكشيتا ويجرثاني، المدير التنفيذي للعمليات، في شركة يوتيك، إلى جانب المهندس عبدالمجيد البلوي، مدير عام برنامج المدينة الذكية بهيئة تطوير المنطقة، فضلاً عن التعريف بإستراتيجية المدينة الذكية ومناقشة التحديات التي تواجهها المدينة وتصنيفها ضمن ستة قطاعات ذات أولوية للتركيز عليها واستعراض الحلول التقنية الجديدة.