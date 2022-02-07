محافظ سراة عبيدة يدشن فعاليات الإشراف التربوي

دشّن محافظ سراة عبيدة، مسفر آل محضي، فعاليات ملتقى «الإشراف التربوي» السادس بتعليم المحافظة تحت شعار «التعليم عن بُعد والتعليم المدمج»، بحضور مدير تعليم سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، والأكاديميين والتربويين، ومديري ومديرات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين.

واطلع الجميع على معرض منجزات ومشروعات إدارة الإشراف التربوي، بينما اشتمل الحفل الخطابي على عروض مرئية وقصائد شعرية ومشاركات طلابية. بدوره، رحب مدير التعليم بالمحافظة بالحضور وضيوف الملتقى، وشكر الرعاة والمشاركين والقائمين عليه.

في حين أوضح مدير الإشراف التربوي، عبدالله آل مصلح، في كلمةٍ له، أهداف الملتقى ومحاوره ومنطلقاته، وتم تكريم المشاركين والجهات الراعية.

وتضمنت الفعاليات العلمية لليوم الأول عددا من المحاضرات، بدأها الدكتور سالم علي آل منيّع، أستاذ المناهج عضو مجلس الشورى سابقا، الذي تطرق لـ«رؤية جودة العملية التعليمية.. بعض الممارسات من فكر المعلم وتفكير المتعلم»، ثم محاضرة للدكتور فائز بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة التعليم، تطرق فيها لـ«القيادة ونواتج التعلم.. علاقة طردية وتجربة شخصية»، ومن ثم قدم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالملك، مدير إدارة المعرفة بوزارة التعليم، محاضرة بعنوان «ممارسات التعليم والتعلم في ضوء هرم بلوم المقلوب».

عقب ذلك، قدم الدكتور أحمد آل مفرح، مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالنمسا، محاضرة بعنوان «التعليم عن بُعد وبُعد التعليم»، ثم قدم الدكتور راشد العبدالكريم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود، محاضرة بعنوان «الإشراف التربوي لدعم التعليم عن بُعد».

واختتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان «الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه»، قدمتها كل من الدكتورة لبنى العجمي، أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد، والدكتورة بدرية القحطاني، أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد.