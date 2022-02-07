القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة وسلب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم القبض على مواطن و3 مقيمين من الجنسية التشادية وذلك لارتكابهم جرائم تمثلت في قضايا سرقة وسلب بمحافظة جدة. وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية واحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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