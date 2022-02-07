عسير : إحباط تهريب كمية من الحشيش بحوزة شخص

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت محاولة تهريب (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه، وتم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.



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