شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين النسخ المترجمة من كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين الشريفين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ترجمة كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين الشريفين" ، التي ‏تم انتقاؤها من خطب ودروس أئمة الحرمين الشريفين. وتحتوي هذه الترجمة على موضوعات الأمن الفكري وسبل تحقيقه، وقد تُرجمت إلى ثلاث لغات (الأندونيسية والأوردية و الفرنسية)، بإشراف الإدارة الرقمية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية. وأكد السديس أن هذا الكتاب مستقىً من دروس وخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لكي تصل إلى أكبر عدد من المسلمين في بقاع العالم الناطقين بغير اللغة العربية ، التي من شأنها الإسهام في نشر رسالة الحرمين الشريفين في شتَّى بقاع العالم.