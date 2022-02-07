شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء وزارات الداخلية بمجلس التعاون يناقشون تعزيز التعاون الأمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الإشادة بنجاح تمرين «أمن الخليج العربي 3» الذي أقيم في الشرقية

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الاستثنائي اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة) الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.

وألقى في بداية الاجتماع كلمة ترحيبية عبّر من خلالها عن تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بالتوفيق والنجاح، مقدمًا الشكر للشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين على رئاسته وإدارة الاجتماعات للعام المنصرم، كما نقل الأمين المساعد للشؤون الأمنية في كلمته الترحيبية تحيات وتمنيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالتوفيق والسداد للاجتماع.

وناقش الوكلاء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول مجلس التعاون، مشيدين بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3) وجاهزية القوات الأمنية المشتركة بدول المجلس الذي أقيم في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.