شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 12 ألف سجادة خضراء جديدة تزين ساحات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، (12) ألف سجادة من نوع "الأكريلك" في ساحات المسجد النبوي الشريف تم تصنعيها محلياً على أيدي كفاءات وطنية وبمواصفات فنية دقيقة، وشروط خاصة بصنع أفضل أنواع السجاد في العالم، لينعم الزوار والمصلين بالراحة عند توافدهم إلى المسجد النبوي الشريف.

ويتميز السجاد المصنع لساحات المسجد النبوي الشريف بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد إضافة إلى كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته، إضافة إلى ثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر، كما تم تضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة، تُقرَأ بوسائل (RFID) التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي " باركود" الذي يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.