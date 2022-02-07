«باص الأفكار» لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال

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واطلع وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشاعري، على «باص الأفكار» وتعرف على ورش العمل؛ مؤكدا أن هذه الفعاليات تتواكب مع رؤية المملكة 2030 لصناعة جيل ريادي يسهم في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الجامعة تحرص على أهمية الشراكة مع الجهات الخارجية ذات العلاقة بمشاريع الابتكار وريادة الأعمال. وبين أن الجامعة لديها بيئة حاضنة لتصدير المشاريع الريادية، وأن عدد الشركات الناشئة التي احتضنتها بلغت 14 شركة؛ بينما تم تقديم أكثر من 35 مشروعا رياديا؛ تجاوز عدد المستفيدين منها 1250 مستفيدا.
طرق دعم الجامعة لريادة الأعمال
- 1000 طالب وطالبة شاركوا في ورش العمل
- 14 شركة ناشئة احتضنتها الجامعة
- 35 مشروعا رياديا تم دعمها
- 1250 مستفيدا من دعم «أم القرى»
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